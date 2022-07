Klaus-Dieter Franz will mit seinem neu gegründeten Verein #Neuanfang ein Bürgerbegehren zur Abwahl von Bürgermeister Matthias Rudolph auf den Weg bringen. Zuletzt stand er mit seiner Initiative "Limes Protect" zum Erhalt des Schwapp in Fürstenwalde in der Öffentlichkeit. © Foto: Manja Wilde