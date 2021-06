Freitag, gegen 10 Uhr, in Bad Saarow. Die Sommerhitze steigt allmählich an, die ersten Badenden tummeln sich am Scharmützelsee. Da ertönt auf einmal ein riesiger Knall, der die Menschen zusammenfahren lässt. Mehrere Ohrenzeugen bestätigten der MOZ am Freitag dieses Ereignis. Was war da los?

