Auch am Montagvormittag war wieder ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten an der Staatsreserve im Einsatz, um den Abtransport von sechs weiteren Giftfässern abzusichern. Am Mittwoch waren die Giftfässer, vermutlich mit dem Kampfstoff Chlorpiktrin beladen, im Rahmen der Kampfmittelberäumung des Sta...