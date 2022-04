Zu einem Solo-Konzert kommt Seilschaft-Sänger Christian Haase am 30. April in die Kulturfabrik Fürstenwalde. Was der Name seines Albums „Salz im Süßen“ mit Gundermann, Sizilien und seinen Eltern zu tun hat. Zu einem Solo-Konzert kommt Seilschaft-Sänger Christian Haase am 30. April in die Kulturfabrik Fürstenwalde. Was der Name seines Albums „Salz im Süßen“ mit Gundermann, Sizilien und seinen Eltern zu tun hat.