Laute Musik und Lachen dringen vom Fürstenwalder Festplatz an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße herüber. Wer sich auf den Weg dorthin macht, trifft am Sonnabend auf zahlreiche junge Familien mit Kindern, die sich gerade in Richtung Festplatz bewegen. Bis zum 18. Oktober ist Herbstjahrmarkt.Riesenrad,...