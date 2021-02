„Der Heimattiergarten ist doch das Highlight in Fürstenwalde“, sagt Britta Budach, die am Sonntagvormittag mit ihrem knapp dreijährigen Enkel Fiete durch das Gelände an der Külzstraße streift. „Und wir müssen die Einrichtung doch auch ein bisschen unterstützen“, fügt sie an. Solche W...