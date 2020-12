Nur noch ein Kloß ist übrig von der Portion Putenrollbraten, den Peter Leiske auf seine Gabel spießt. Anders als sonst sitzt der Fürstenwalder Installateur und Heizungsbauer zum Mittagessen am Steuer seines Firmenautos, statt drinnen am Tisch der Kantine GIP-Casino in der Fürstenwalder Lindenst...