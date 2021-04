Es gab sie nur eineinhalb Jahre lang, doch schnell wurde sie zum Publikumsmagneten schlechthin. An der Beach Bar in Bad Saarow trafen sich Besucher aller Altersgruppen, genossen dort Cocktails und Longdrinks, Kaffee und Tee. Auch wegen seines Standortes an der Promenade unweit des Bad Saarower Hafen...