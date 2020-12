Auf der Speisekarte stehen Schnitzel mit Rahmchampignons oder Letscho, Steinpilzrisotto und Kalbsleber Berliner Art. So verkündet es weiße Schrift auf einer schwarzen Tafel des Restaurants in Bad Saarow. So weit, so gut. Inhaber Guido Stößer, im Kurort seit vielen Jahren als Gastronom etabliert,...