Viele Menschen aus Fürstenwalde, die sich am 10. Dezember in der Trebuser Straße 60 impfen lassen wollten, müssen nun weitere Wege in Kauf nehmen. Denn dort wird am Freitag doch keine Corona-Schutz-Impfung gespritzt. Dafür gibt es Termine im Drive-In des Landkreises in der Lise-Meitner-Straße.