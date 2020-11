Corona-Pandemie Corona-Inzidenz in Oder-Spree jetzt bei 61 Beeskow Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor dem Coronavirus gilt im Helios-Klinikum Bad Saarow seit 3. Oktober ein Besuchsverbot. Um diese Situation für Patienten und deren Angehörige erträglicher zu machen, stellt das Klinikum laut einer Mitteilung des Unternehmens nun Tablets für Videochats zur Verfügung.

Vor allem ältere Menschen treffe das Besuchsverbot hart, heißt es darin. „Wir wissen, dass sich viele Angehörige um ihre Liebsten sorgen, aber wir können momentan Besuche nur in absoluten Ausnahmefällen gestatten“, erläutert Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier.

Datenschutzrichtlinien wird entsprochen

Für jüngere Patienten mit einer kurzen Verweildauer sei die Situation nicht ganz so problematisch, denn sie hätten die Möglichkeit, zu jeder Zeit über das Klinik-WLAN per Smartphone mit ihren Verwandten in den Austausch zu treten. Für Ältere, die sich mit der modernen Kommunikationstechnik nicht auskennen, sei das aber keine Option.

„Mit unserem Angebot des Videochats wollen wir vor allem den Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen, für die der Kontakt über ein Smartphone nicht möglich ist, die aktuelle Lage etwas erleichtern“, so Bier. „Uns ist wichtig, dass auch sie ihre Verwandten und Freunde sehen und sprechen können“, fügt sie hinzu. Eine sichere Lösung, die auch allen Datenschutzrichtlinien entspreche, habe dafür die IT-Abteilung des Krankenhauses gefunden. Vier Tablets wurden angeschafft, wovon eines künftig auf der Intensivstation und eines auf der Isolierstation stationiert ist. Die anderen zwei Geräte verwaltet das Empfangsteam am Haupteingang, bei Bedarf können sie von den Stationen angefordert werden.

Ungestörter Chat in Aufnahmekabine

„Ich bin gespannt, wie unser Angebot angenommen wird. Es ersetzt natürlich nicht den Krankenbesuch, aber es ist eine kleine Entschädigung dafür, dass sich Großeltern und ihre Kinder und Enkel in Zeiten von Corona gerade nicht in den Arm nehmen können“, so die Geschäftsführerin.

Möglich ist auch die direkte Ausleihe an Angehörige vor Ort und ein ungestörter Videochat mit einem Patienten in einer der Aufnahmekabinen, sofern diese frei sind. Um einen Termin zu vereinbaren, muss sich der Angehörige beim Empfang des Klinikums im Vorfeld melden: per Telefon unter 033631 7-0 oder per E-Mail an empfang.badsaarow@helios-gesundheit.de