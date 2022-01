Sie zogen wiederum vom Platz am Stern um 17.30 Uhr los: Menschen in hoher dreistelliger Zahl haben sich am Montagabend in Fürstenwalde getroffen. Sie eint der Protest gegen die Corona-Einschränkungen, auch wenn nirgendwo Parolen gerufen werden. Einzelne trugen Zettel mit dem Aufdruck „Wir sind d...