An den drei Test-Plätzen, die der Verein Parademic in der Schule eingerichtet hat, geht es Schlag auf Schlag. „150 Kinder können dort pro Stunde auf das Coronavirus getestet werden“, sagt Schulleiterin Ines Tesch. „Sie gehen erst in den Unterricht und dann kurz runter“, erklärt die Direkt...