Mit oder ohne Maske? Die Pflicht zum Tragen dieses Corona-Schutzes ist in Supermärkten und Läden von Fürstenwalde weggefallen. An einigen Geschäften steht noch eine freundliche Bitte, andere überlassen die Entscheidung ganz den Kunden. Was sich bei einer Stippvisite in Fürstenwalde zeigt und w...