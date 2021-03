Ab April geht es los – oder soll es losgehen, um in der Corona-Zeit passend zu formulieren: Für 13 bis 15 Jahre alte Jugendliche steht die Jugendweihe-Feier an. Zwei große Veranstalter agieren bei diesen Zeremonien in der Region. Bei der Suche nach Alternativen wegen der Corona-Regeln verfolgen ...