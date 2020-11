Eine Klasse am katholischen Schulzentrum Bernhardinum muss sich in der kommenden Woche eine gewisse Zeit in Quarantäne begeben. Das geht aus einem am Freitag verbreiteten Elternbrief hervor. Laut Gesundheitsamt dürften die Geschwisterkinder aber ab Montag wieder in die Schule gehen, heißt in dem...