Das Helios Klinikum in Bad Saarow nimmt bis auf Weiteres keine Patienten mehr stationär auf. Das hat Katharina Kurzweg von der Unternehmenskommunikation am Sonnabend (3. Oktober), mitgeteilt. Gleichzeitig wurde das Krankenhaus von der Notaufnahme abgemeldet. Zudem gilt ein Besucherstopp im gesamten Klinikum. Es handele sich um Vorsichtsmaßnahmen, die aufgrund des verstärkten Auftretens von Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, ergriffen wurden. Derzeit versorge das Klinikum sieben Covid-19-Patienten. Zudem seien elf Mitarbeiter positiv getestet worden.

Zettel an der Klinik-Tür

Ein Zettel an der Klinik-Tür hat die Besucher und Patienten zunächst informiert. „Aus aktuellem Anlass ist unsere Zentrale Notaufnahme durch das Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree geschlossen worden. Bitte wenden Sie sich an die Zentralen Notaufnahmen in Rüdersdorf, Beeskow oder in Markendorf“, war dort zu lesen. Unterzeichnet war das Schreiben vom Team der Zentralen Notaufnahme und der Rettungsmedizin.

Keine ambulanten Sprechstunden mehr

Corona-Pandemie Gesamte Lehrerschaft der Oberschule Nord in Brandenburg an der Havel unter Quarantäne Brandenburg Die Maßnahmen haben das Ziel, Patienten und Mitarbeiter zu schützen und mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. So finden derzeit keine Aufnahmen, Verlegungen von Patientinnen und Patienten statt. Darüber hinaus werden ambulante Sprechstunden vorläufig eingestellt. Die Isolierstationen des Klinikums wurden erweitert, um auch Kontaktpersonen isolieren zu können. Besuche im Klinikum sind derzeit nicht möglich.

Gesundheitsamt zieht die Notbremse

„Wir mussten so drastische Maßnahmen ergreifen, weil wir im Klinikum einen Ausbruch von Covid-19 haben“, erklärt Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, der Gesundheitsamtsleiter des Landkreises Oder-Spree. Inklusive der bereits entlassenen Patienten handele es sich um 20 Fälle. „Da mussten wir die Notbremse ziehen“, so der Arzt.

Patienten, die bereits in der Klinik sind, können aber in der Einrichtung bleiben. Sie und auch alle Mitarbeiter werden nun getestet. „Am Dienstag“, so Saldaña-Handrecks Prognose, werden die Untersuchungen abgeschlossen sein. Aktuell gebe es im Klinikum keine Patienten, deren Krankheitsverlauf so schwer ist, dass sie aufgrund von Covid-19 beatmet werden müssen.

Wie sind die Fälle entdeckt worden?

Coronavirus Krankenhaus Märkisch-Oderland ist für zweite Corona-Welle gewappnet Strausberg „Wir haben am 28. September in der Nacht die Information erhalten, dass es Zufallsbefunde beim Aufnahme-Screening von neuen Patienten gibt“, schildert Saldaña-Handreck. Das sei noch nichts Besonderes. Am 29. September sei dann aber festgestellt worden, dass zwei Patienten sich in der Klinik infiziert haben müssen. „Sie wurden dort negativ getestet und sollten in eine andere Einrichtung verlegt werden.“ Dort seien die Tests dann positiv ausgefallen – und die Patienten wieder nach Bad Saarow zurückverlegt worden.

Am 30. September machte sich Ricardo Saldaña-Handreck selbst ein Bild von den Gegebenheiten im Klinikum. „Dort tauscht man sich dann auch mit Kollegen aus“, erklärt er. Nach seinem Vor-Ort-Besuch habe er dem Land den Ausbruch des Virus im Helios Klinikum gemeldet. Der Test aller Mitarbeiter und aller Patienten wurde angeordnet. Zudem müssen Mediziner, die am Patienten arbeiten, „partikelfiltrierende Halbmasken“ der Klasse FFP2 tragen. „Kreuzgänge“, also das Arbeiten auf unterschiedlichen Stationen, sind verboten. Ferner verlangt das Gesundheitsamt einen täglichen Rapport aus dem Klinikum.

„Unser wichtigstes Anliegen ist es, unsere Patientinnen und Patienten ebenso wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen. Deshalb haben wir unser bestehendes internes Sicherheitskonzept noch mal erweitert“, sagt Carmen Bier, Klinikgeschäftsführerin im Helios Klinikum Bad Saarow.

Service- und Reinigungspersonal strikt auf Stationen festgelegt

So arbeite das Service- und Reinigungspersonal im gesamten Haus auf strikt zugeteilten Stationen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik tragen durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz und sind dazu angehalten, außerhalb ihrer Tätigkeit in der Klinik Kontakte zu vermeiden. Auch Patientinnen und Patienten trügen außerhalb ihres Zimmers und bei Untersuchungen einen Mund-Nasen-Schutz, so Bier.

Tests für alle Mitarbeiter und Patienten

„Aktuell werden alle Patientinnen und Patienten sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Die Ergebnisse werden kurzfristig erwartet, die Testung wird nach fünf Tagen wiederholt“, teilt das Klinikum mit. Das Krankenhaus versorge derzeit sieben positiv auf Covid-19 getestete Patienten auf der Isolierstation. Zwei weitere positiv getestete Patienten wurden in die häusliche Quarantäne entlassen. In den betroffenen Bereichen sind außerdem insgesamt elf Mitarbeiter positiv getestet worden. Vorrangig betroffen sind die Bereiche der Neurochirurgie und der Traumatologie/Orthopädie. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Beeskow und der regionalen Krankenhaushygienikerin erfolgt eine tägliche Überprüfung und Abstimmung über die laufenden Maßnahmen.

Mehr Zulauf für Klinken im Umkreis

„Für uns ist das massiv Arbeit“, sagt Saldaña-Handreck. Mögliche Kontaktpersonen der Infizierten müssen ermittelt werden. Er gehe davon aus, dass etwa 150 Fälle zu evaluieren sind. Für den Landkreis sei es denkbar ungünstig, wenn so ein großes Krankenhaus teilweise „dicht gemacht“ werden müsse. Es gebe Absprachen mit den Kliniken in Beeskow, Rüdersdorf, Woltersdorf und andernorts. „Die Kliniken im Umkreis werden mehr Zulauf haben“, sagt der Gesundheitsamtsleiter.