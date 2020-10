Vorbereitet: Wenn Dr. Christoph Hennig in seiner Praxis selbst einen Abstrich für einen Corona-Test nimmt, trägt er zum Schutz eine FFP2-Maske. Wer im Kreis Oder-Spree einen Corona-Test will, muss zu einer Abklärungsstelle. Eine ist in Briesen, eine in Fürstenwalde. © Foto: Andreas Schmaltz