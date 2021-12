Weil sie am 9. November 2020 einen jungen Mann in dessen Wohnung im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring in Fürstenwalde überfallen, brutal zusammengeschlagen und dann ausgeraubt haben sollen, mussten sich die vier mutmaßlichen Täter, alle aus Fürstenwalde, am 30. April vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Stundenlang wurde das Opfer befragt .

Der Geschädigte, ein 29 Jahre alter Mann, der arbeitslos ist, trug bei der Attacke zahlreiche Verletzungen davon. Unter anderem wurde er nach seinen Schilderungen von einem Schlagring auf den Mund getroffen. Insgesamt etwa zehn Faustschläge habe er erhalten, man habe ihm die Arme auf den Rücken gedreht und ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft sind die Angeklagten in den Drogenhandel verwickelt, Revierkämpfe mit einer anderen Gruppierung sollen der Hintergrund der Auseinandersetzung sein. Der Prozess wurde im Mai vorgesetzt.

Schnelltests am Arbeitsplatz

Mit dem April kamen für Unternehmen neue Corona-Regeln auf. Seit April mussten sie für ihre Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, kostenlose Schnell- oder Selbsttests anbieten – und das mindestens einmal in der Woche. Die freiwilligen Tests sollten helfen, die dritte Welle von Coronavirus-Infektionen auszubremsen. Doch nicht überall funktionierte das Konzept so, wie es sich die Politik vorstellt. Der Grund: An vielen Orten fehlten schlicht die Schnelltests. Rechtzeitig bestellt hatte eigentlich Finn Melgaard, Geschäftsführer von Reuther STC. 400 Tests habe er bestellt. „Gesehen haben wir keinen einzigen“, sagte er.

Anti-Corona-Picknick in Fürstenwalde

Ein „spontanes Café“ am Platz am Stern in Fürstenwalde sorgte am 18. April und den Tagen danach in Fürstenwalde für Aufsehen. Rund 70 Menschen hatten sich dazu am Sonntagnachmittag eingefunden, um sich zu unterhalten, Kuchen zu essen und mit ihrer Aktion offensichtlich gegen die Corona-Auflagen zu protestieren. Angemeldet war die Aktion nicht. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hätten sich die Anwesenden umgehend entfernt. Dennoch stellten die Beamten die Identität mehrerer anwesender Personen fest. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf.

Ölfilm treibt kilometerlang über die Spree

Nur einen Tag später startete der tagelange Kampf der Feuerwehr gegen einen kilometerlangen Ölfilm, der sich auf der Fürstenwalder Spree ausbreitete. Mehrere Ölsperren zogen die Helfer übers Wasser. Der Oder-Spree-Kanal wurde für die Schifffahrt gesperrt, die Schleuse blieb zu. Tausende Liter Öl-Wasser-Gemisch mussten abgepumpt werden. Knapp zwei Tage dauerte der Einsatz an. Woher kam das Öl? Das Umweltamt des Landkreises Oder-Spree und die Polizei machten sich auf die Suche nach dem Ursprung der Verunreinigung – und wurden schließlich fündig. Die Flüssigkeit kam aus einem Tank auf dem Gelände einer Fürstenwalder Firma. Die Ermittler vermuteten als Ursache Manipulationen am Tank.

Abitur mit Maske und Zeitbonus

Aufgrund der Corona-Pandemie liefen die Abiturprüfungen für die Schüler in Fürstenwalde Ende April alles andere als normal. Am Fürstenwalder Geschwister-Scholl-Gymnasium und am Bernhardinum herrschten bei den Abiturprüfungen besondere Vorkehrungen. Vor der ersten Prüfung am Mittwoch, 21. April mussten sich die Schüler des Scholl-Gymnasiums zu Hause selbst testen. Während der Prüfung wurden Masken getragen. Die Prüfungen am Katholischen Schulzentrum fanden in der großen Sporthalle neben der Schule statt. Dank Online-Lerngruppen waren die meisten Schüler trotzdem zufrieden mit ihren Ergebnissen.

Standort für neue Schwimmhalle beschlossen

Es gab viele Punkte, die dafür sprachen, eine Spree-Schwimmhalle 2.0 am Standort Große Freizeit in Fürstenwalde Nord zu errichten. Und darum hatte die Verwaltung diesen Vorschlag den Stadtverordneten zum Beschluss vorgelegt. Als alternative Standorte wurden auch Lindenstraße und Tränkeweg, Spree-Campus und Alte Langewahler Chaussee in Süd, Spree-Parkplatz und Aufbauschule betrachtet. Das Gremium beschloss mit großer Mehrheit (23 Ja-, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen), die neue Schwimmhalle am Standort Große Freizeit zu planen und ein städtebauliches Konzept für die Umsetzung zu erstellen. Zudem wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung dem Letter of Intent (Absichtserklärung) mit der Surf ERA GmbH grünes Licht gegeben.