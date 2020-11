Am Dienstag, dem 24. November, haben Polizei-Ermittler vier von der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse in Fürstenwalde vollstreckt. Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte Deutsch-Libanesen im Alter von 24 bis 40 Jahren, die im Verdacht stehen, für den organisierten Drogenhandel in der Spreestadt mitverantwortlich zu sein, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Gericht erließ gegen alle vier Beschuldigten Haftbefehle

In diesem Zusammenhang wird ihnen vorgeworfen, Anfang des Monats November gewaltsam in die Wohnung eines Geschädigten eingedrungen zu sein, ihn mit einer Waffe bedroht, mit einem Elektroschocker körperlich misshandelt und beraubt zu haben. Drei der Beschuldigten wurden sogleich, ein weiterer am Folgetag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Fürstenwalde erließ am 25. November gegen alle vier Beschuldigten Haftbefehl.

Kokain und weitere Beweismittel sichergestellt

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel, nicht geringe Mengen Kokain und geraubte Gegenstände sichergestellt, heißt es in der Mitteilung. Unterstützt wurden die Ermittler von Spezialkräften der Brandenburger Polizei. Einer der Beschuldigten ist bereits wegen vergleichbarer Taten vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) angeklagt.