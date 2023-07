Es ist seit Jahren bekannt: Die Gefahr, die von den Härchen des Eichenprozessionsspinners ausgeht, kann es in sich haben. Jetzt hat die Stadt kurz vor dem großen Fest-Wochenende Warnschilder aufgestellt bzw. ist noch im Begriff, weitere zu platzieren. Wie konkret ist die Gefahr?

Der Eichenprozessionsspinner ist bekanntlich ein Schmetterling. Die Brennhaare der Raupe können beim Menschen eine Dermatitis, also eine allergische Reaktion der Haut auslösen, die vor allem für Kinder unangenehm werden kann. Auch für Hunde können die Insekten gefährlich werden: Durch das Schnuppern in unmittelbarer Umgebung befallener Bäume können die toxischen Härchen zum Beispiel über die Nase in die Atemwege gelangen und dort Schluckbeschwerden, Schwellungen im Rachenraum sowie Husten hervorrufen.

Der Schädling ist seit ca. zwei Jahren in Fürstenwalde bestätigt, teilt Stadtsprecherin Nadine Gebauer mit. Der Baumsachverständige, Thomas Schmidt, hat schon damals mit dem Aufbau eines ausgefeilten Überwachungssystems begonnen.

Ausbreitung in Fürstenwalde hält sich in Grenzen

Aktuell kann Nadine Gebauer ein Stück Entwarnung geben: „Derzeit besteht keine akute Gesundheitsgefährdung in den Parkanlagen durch den Eichenprozessionsspinner.“ Die Ausbreitung halte sich sehr in Grenzen. Kleine Nester wurden im Spreeuferpark und am Goetheplatz festgestellt – da, wo jetzt bereits sechs Schilder stehen und noch vier weitere aufgestellt werden. Man habe die Nester abgesaugt. Es bestehe auch keine Gefahr für die Eichen.

Warum dann die Warnschilder? Sie sind der „Hinweis, nicht den direkten Kontakt an den Bäumen zu suchen“, schreibt Gebauer. Denn auf der Borke könnten die Brennhaare der Raupen haften.

Wer Nester sieht oder einen Verdacht hat, wird gebeten, sich direkt an Thomas Schmidt zu wenden, Tel.: 03361 557252.