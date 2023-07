Wer Schuhe in Fürstenwalde kaufen will, findet in der Innenstadt kaum Angebote. So schlossen in der Vergangenheit die Läden von Anika im Rathaus-Center und die Reno -Filiale sowie das Schuhgeschäft von Heidrun Schönert in der Eisenbahnstraße. Doch jetzt tut sich etwas. In der Eisenbahnstraße hängt ein Plakat aus, auf dem steht: „Verstärkung gesucht!“ Berufserfahrung im Einzelhandel erwünscht, am besten im Bereich Schuhe.

Regionalleiterin kündigt Neu-Eröffnung an

Heike Schlee ist die Regionalleiterin von Kienast. Die Unternehmensgruppe Kienast hatte neun Filialen des insolventen Schuh-Filialisten Reno übernommen, darunter die in Fürstenwalde. Heike Schlee bestätigt, dass für die Fürstenwalder Filiale in der Eisenbahnstraße Personal gesucht wird. Eine Stelle muss neu besetzt werden.

Am 11. August, so die Regionalleiterin, wird das Reno-Schuhgeschäft in Fürstenwalde unter gleichem Namen wieder eröffnet. Ab Montag (31. Juli) werden die Arbeiten dazu beginnen. Am Dienstag soll die erste Ware eintreffen. Alle Mitarbeiter behalten ihre Jobs, sagt Heike Schlee. Die neue Stelle musste ausgeschrieben werden, weil eine Mitarbeiterin in Rente gegangen ist.