„Reduziert“, „Räumungsverkauf“ – die roten Banner in den Schaufensterscheiben im Zentrum von Fürstenwalde locken viele Neugierige auch dann an, wenn das Geschäft geschlossen ist. Wenn es geöffnet ist, dann hat Heidrun Schönert, die Inhaberin des Schuhgeschäfts in dem Erdgeschoss-Lade...