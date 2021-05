Seit 1998 besteht der Discounter an der Jahnstraße in Fürstenwalde. Wer den Laden betritt, kann dessen Alter fast schon spüren. Die grau gesprenkelten Fliesen erinnern an längst vergangene Zeiten. Zwei Einkaufswagen kommen in den engen Gängen mit dicht bepackten Regalen kaum aneinander vorbei, ...