Blaulicht und Martinshorn sind am Donnerstagabend (28. September) in Fürstenwalde zu hören und zu sehen. Die Feuerwehr rückt in Richtung Süd zur Straße Am Bahndamm aus. Dort soll es auf einem Firmengelände zu einem Brand gekommen sein, ein Mitarbeiter soll sich verletzt haben.

„Es handelt sich um eine Einsatzübung, bei der auch eine Nebelmaschine zum Einsatz kam“, informiert Mike Kowaloff, der Schichtführer der Leitstelle Oderland in Frankfurt (Oder), auf Nachfrage von MOZ.de. Das Einsatzszenario habe gelautet, dass ein Mitarbeiter einen Brand in einem Lager meldet und dass sich zudem einer seiner Kollegen verletzt hat.

Die Übung fand auf dem Gelände der MTM Compact GmbH statt. Von der Straße aus war der Qualm zu sehen. Gegen 18.40 Uhr waren die Einsatzkräfte noch dabei, den Brand zu löschen. Der Betriebsstättenleiter des Recycling-Unternehmens war telefonisch zunächst nicht für Nachfragen zu erreichen.