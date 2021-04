Mehr als 100 der kleinen Info-Zettel hat Felix Kanicke in den vergangenen Tagen an den Haus- und Wohnungstüren verteilt. Die Nachricht darauf dürfte die Empfänger nicht unbedingt freuen. Denn die Edis Netz GmbH schaltet ihnen den Strom ab – zumindest vorübergehend. Der Grund sind Arbeiten an e...