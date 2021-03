Am Montag wurden der Polizei gleich mehrfach Betrugsversuche per Telefon in Fürstenwalde angezeigt.

Fall Nummer eins

In der Mittagszeit gab sich ein Mann am Telefon als „Herr Neumann von der Polizei“ aus und wollte einer Rentnerin weismachen, ihr Enkel hätte zwei Menschen „totgefahren“. Jetzt müsse eine Kaution gestellt werden, damit der Enkel nicht ins Gefängnis komme.

Die Rentnerin erkannte den Enkeltrick und ließ sich auf die Betrugsmasche nicht ein.

Fall Nummer zwei

Wenig später klingelte wieder bei einer Rentnerin in Fürstenwalde das Telefon. Es meldete sich laut ihren Schilderungen ein Mann, der sich als Polizist ausgab und die Personalien des Sohnes der Frau erfragte. Das machte die Dame stutzig und sie hinterfragte das Abfragen der Daten. Umgehend beendete der Anrufer das Gespräch.

Fall Nummer drei

Ein dritter Anruf bei einer weiteren Rentnerin in Fürstenwalde folgte wieder der Masche des Verkehrsunfalls mit tödlichem Ausgang. Dieses Mal meldete sich ihr angeblicher Sohn am Telefon. Er gab an, nach einem Verkehrsunfall Geld für die Kaution zu benötigen. Doch seine „Mutter“ blieb hart und legte auf.

Fall Nummer vier

Bei einem vierten Betrugsversuch hatte ein Mann eine Rentnerin am Telefon schon fast so weit, seinen Erklärungen vom Verkehrsunfall des „Sohnes“ und dem dabei getöteten polnischen Staatsbürger Glauben zu schenken. Er übte unheimlichen Druck auf die Frau aus und wollte ihr beispielsweise weismachen, dass der „Sohn“ nun nach Polen ausgeliefert würde, wo ihn eine lange Gefängnisstrafe erwarte. Im Hintergrund ließen seine Komplizen dazu einen weinenden Mann hören, sodass die Seniorin tatsächlich an die Geschichte zu glauben begann.

Die Rentnerin hatte mit dem vermeintlichen „Beamten“ sogar schon eine Summe für die „Kaution“ ausgemacht, als Angehörige der Dame unverhofft zu Besuch kamen. Sie durchschauten den Enkeltrick und die Rentnerin konnte ihr Erspartes behalten.

Enkeltrick in Spreenhagen

Auch in Spreenhagen klingelte am Montag bei einer Rentnerin das Telefon. Am Apparat war ein Mann, der sich mit „Polizei Spreenhagen“ vorstellte und kundtat, dass der Sohn der Frau in Untersuchungshaft sei. Hätte dieser doch einen Verkehrsunfall verursacht und nun könne nur eine Kaution von 16.000 Euro ihn vor einem längeren Gefängnisaufenthalt bewahren.

Die Rentnerin zeigte sich misstrauisch, sodass der Betrüger auflegte.

Enkeltrick in Eisenhüttenstadt

Am Dienstag wurde mit einer ähnlichen Masche in Eisenhüttenstadt vorgegangen. Gleich 75.000 Euro versuchten Betrüger einer Rentnerin abzunehmen, die sie am späten Vormittag mit einem Anruf aufschreckten. Angeblich solle der Sohn der Dame einen Unfall verursacht haben und brauche nun Geld, damit die Sache geregelt werden könne.

Die Frau hinterfragte den Betrug und rief ihren Sohn an, der die Sache aufklärte und sie vor finanziellem Schaden bewahrte.