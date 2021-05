Unscheinbar in einem Wäldchen am Ende der Reifenwerksiedlung und direkt an der Autobahn gelegen ist in Fürstenwalde-Süd die Inschrift „den Opfern zum Gedenken und den Lebenden zur Mahnung“ zu lesen. Sie dient dem Gedenken an das sowjetische Internierungslager Ketschendorf. Dort kamen zwischen...