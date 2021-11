Am 11. November kommt die Martinsgans auf den Tisch. So ist es Tradition. Viele Gaststätten in der Region halten sich an das Brauchtum und haben vom Martinstag bis Weihnachten Gänsebraten auf der Speisekarte.

Gänsebraten ist Chefsache

So auch im „Bischofsschloss“ im Herzen von Fürstenwalde. 13...