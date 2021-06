Es war ein ungewöhnlicher Vorgang, der zahlreiche Menschen in Bad Saarow und Umgebung aufschreckte: Am Freitag gegen 10 Uhr donnerten Kampfflugzeuge der Bundeswehr über den Scharmützelsee , verbunden mit dem entsprechenden Lärm. Am Montag nun hat die Bundeswehr mitgeteilt, was es damit auf sich h...