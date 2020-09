Weil Unbekannte am Mittwoch gegen 7.20 Uhr mit ihrem Auto in Steinhöfel von der Polizei flüchteten, fahnden die Beamten nun nach ihnen und einem Chevrolet.

Die Bundespolizisten wollten sich in Steinhöfel einen BMW der Einser-Reihe mit Kasseler Kennzeichen einmal etwas näher besehen. Doch dachte dessen Fahrer gar nicht daran, den Anhalteaufforderungen der Beamten Folge zu leisten. Vielmehr beschleunigte er den Wagen und flüchtete in Richtung Diedersdorf. Die Landespolizei wurde informiert und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht. In der Ortslage Diedersdorf stieß das Fahrzeug dann gegen einen MAN mit polnischem Kennzeichen und hinterließ Sachschäden. Trotzdem fuhr der BMW weiter.

Die Flüchtenden wechselten ihren BMW mit einem Chevrolet

Kurz vor Jänickendorf konnte das Auto aufgefunden werden. Aufmerksame Zeugen teilten mit, dass drei Personen aus dem BMW in einen Chevrolet umgestiegen seien. Im Fahrzeuginneren fanden sich eine Vielzahl von Zigarettenstangen. Das Auto wurde sichergestellt. Bei der Fahndung nach dem Chevrolet ist dieses Fahrzeug letztlich im Stadtgebiet Fürstenwalde entdeckt worden. Jetzt laufen Ermittlungen, um wen es sich bei dem weiterhin flüchtigen Fahrer handelte und wer mit ihm unterwegs gewesen war.