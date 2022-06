Im Raum 406 der Juri-Gagarin-Oberschule steht Englisch-Unterricht auf dem Stundenplan. Lehrerin Antje Bagdahn wiederholt mit den Mädchen und Jungen der 7a Vokabeln, sie will zum Beispiel wissen, was „change“ heißt. Dabei hat sie an diesem Morgen gleich zwei Unterstützerinnen: Schulsozialarbei...