Alles sei bereits besprochen gewesen, so Tommy Krieger. „Wenigstens auf den Rathaussturm am 11.11. wollten wir nicht verzichten. Die Abstände hätten wir alle eingehalten“, erzählt der Vorsitzende des Woltersdorfer Carneval-Vereins (WCV). Dann aber trat am Montag die neue Eindämmungsverordnun...