Um kurz nach 13.30 Uhr am Sonnabend versprühen die Mitglieder von Familie Jäk aus Hangelsberg denkbar gute Laune. Soeben hat Tochter Maike im Festsaal im Alten Rathaus ihre Jugendweihe bekommen. Die 14-Jährige ist damit zwar natürlich noch nicht volljährig, aber symbolisch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden, wie es die Tradition der Jugendweihe besagt. Wie der Tag nun weitergeht? Es geht in den Hangelsberger Forsthof, wo etwa 50 Gäste erwartet werden. Diese vergleichsweise hohe Zahl erklärt sich auch dadurch, dass bei Familie Jäk gleich doppelt gefeiert wird – nicht nur die Jugendweihe von Maike, sondern auch der 50. Geburtstag von Mutter Seppel Jäk.

Jeweils maximal vier Angehörige dürfen in den Saal

Dass es die Familienfeier nun im Doppelpack gibt, ist der Pandemie geschuldet. Eigentlich sollte die Jugendweihe wie üblich bereits im Mai stattfinden. Doch Corona hat das verhindert. Erst jetzt kann das Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg die Zeremonien nachholen, statt Acht- sind es nun Neuntklässler, die im Festsaal im Alten Rathaus geehrt werden. Vier Klassen sind am Sonnabend nacheinander an der Reihe, drei vom Geschwister-Scholl-Gymnasium und eine von der Rahn-Oberschule. Die Regularien sind streng. Zwischen den Stuhlreihen im Saal sind die Abstände vergrößert. Jeder der Jugendlichen darf maximal vier Angehörige mitbringen. Weitere Gäste können eine Etage tiefer im Brauereikeller Platz nehmen. Dort werden die Feierstunden auf einer Leinwand und auf einem Flachbildschirm übertragen. Manch einer gewinnt diesem Ausweichquartier sogar Positives ab – denn anders als im Festsaal können sich die Gäste im Keller ein Bier servieren lassen.

Zehn Minuten Zeit für die Stellprobe

Oben muss Stephan Wende vom Jugendbildungswerk vor jeder Veranstaltung ein bisschen improvisieren, denn seit Mitte März hat es kein Vorbereitungstreffen mehr gegeben. Für die Stellprobe mit dem Jugendlichen bleiben daher jedes Mal gerade zehn Minuten Zeit. Seine Rede hält Wende jedes Mal anders. „Dann wird es für mein Team und mich nicht langweilig“, sagt er. Seine Worte sind weniger ausgelassen als die Stimmung der Jugendlichen im Anschluss. Stattdessen gibt es den jungen Menschen Ratschläge mit: „Geht euren eigenen Weg. Geht in die Welt hinaus, lernt andere Menschen kennen, werdet reich an Erfahrungen und Erlebnissen. Werdet unverwechselbare Persönlichkeiten, werdet nicht so schnell langweilig und spießig“, sagt er.

Schutzmasken mit Jugendweihe-Aufdruck

Mit einem ganz speziellen Outfit zur Jugendweihe im Corona-Modus ist Familie Herde aus Briesen im Alten Rathaus erschienen. Mutter Isabel Herde hat für den Ehrentag ihrer Tochter Emily Schutzmasken mit individuellem Aufdruck bestellt. Zwei rosafarbene Schmetterlinge sind auf den Stoffteilen zu sehen, darunter in Grün der Schriftzug „Jugendweihe 26.09.2020“. „Ich habe ewig im Internet nach so etwas gesucht, und es war ein recht teurer Spaß“, sagt Isabel Herde. Doch die Jugendweihe ist das wert; zum Feiern geht es nach dem offiziellen Teil mit 25 Gästen nach Treplin.

„Open end“ als Devise für die Feiern

Familie Köckeritz aus Fürstenwalde hat eine private Garage als Schauplatz der Familienfeier auserkoren, 15 Gäste haben sich angekündigt. Und wie lange darf die 14 Jahre alte Tochter Pia mit ihren Freunden an diesem Tag feiern? „Bis 22.30 Uhr“, sagt Mutter Nancy Köckeritz und lacht. Tochter Pia weiß sofort, dass das nur ein Scherz ist. „Open end“ heißt die Devise an diesem Abend bei allen – schließlich sind die Jugendlichen ja nun in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.