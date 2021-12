Dichter, weißer Rauch quillt aus einem Berg verschiedener Plastikverpackungen. Feuerwehrleute versuchen, sich einen Weg zum Brandherd zu bahnen, doch das ist gar nicht so leicht. Seit 16.32 Uhr läuft der Einsatz auf einem Firmengelände am Julius-Pintsch-Ring in Fürstenwalde am Freitag, 3. Dezemb...