Es war eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr: An einem Wohnblock in der Reinheimer Straße befand sich ein loser Dachziegel. Das, so berichtete Wachabteilungsleiter Marcel Erben von der Fürstenwalder Feuerwehr, hat jemand im Ordnungsamt der Stadt – gleich gegenüber am Marktplatz – gesehen...