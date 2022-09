Menschenauflauf, viel Feuerwehr und Stau auf der Hauptschlagader: Die Eisenbahnstraße in Fürstenwalde war am Montagvormittag (5. September) ab etwa 9.30 Uhr in einem Abschnitt im Ausnahmezustand. An der Ecke Rathausstraße, in einem Mietshaus, hatte sich Gestank aus einer Wohnung im ersten Oberges...