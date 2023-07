Der Fleischer in Fürstenwalde Nord ist zu, die Sparkassen-Filiale ist zu, die Post-Station hat geschlossen – und nun wird auch noch die alte Wache der Feuerwehr abgerissen, „Mit Nord geht’s bergab“, sagt Uwe Breitfeld, der dort wohnt. In der Tat liegt die alte Wache, die an der Ernst-Thälm...