Zwei Mädchen rennen am Mittwochabend (31. August) völlig außer sich die Mühlenstraße in Fürstenwalde entlang. Eine junge Frau stürmt hinterher, schreit und versucht die beiden aufzuhalten. Gleichzeitig biegen Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen in die Reinheimer Straße am Marktplatz ein. „...