Carsten Witkowski hat mehr als zehn Jahre als Amtsbrandmeister in Odervorland gewirkt. Überraschend ist er zurückgetreten. Doch was sind die Gründe für seinen Rücktritt und wie geht es jetzt weiter in der Feuerwehr des Amtes?

Es gibt Gerüchte: In Feuerwehrkreisen kursieren Informationen, dass W...