Alarmiert worden waren Polizei und Feuerwehr von Anwohnern aus dem zweiten Obergeschoss des Plattenbau-Blocks in Fürstenwalde -Nord. In einer Wohnung im Erdgeschoss hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Wie sich herausstellte, hatte ein etwa 55-jähriger Mann eine brennende Zigarette in einen Mülleimer...