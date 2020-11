Anti-Gewalt-Tag in Fürstenwalde: Knapp 30 Frauen und Männer haben sich auf dem Marktplatz versammelt. Gleichstellungsbeauftragte Anne-Gret Trilling weist unter anderem darauf hin, dass 2019 genau 111 Frauen in Deutschland ermordet wurden, weil Partner oder Familie etwas an ihnen auszusetzen hatten. © Foto: Manja Wilde