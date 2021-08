Die Schausteller sind sozusagen die ersten. Während das Stadtparkfest in Fürstenwalde am Freitag Fahrt aufnimmt, macht das fahrende Volk schon ab Donnerstag auf der Festwiese an der Külzstraße Betrieb. „Dann ist Familientag mit ermäßigten Preisen“, erklärt Joe Probst, der das Angebot koordiniert. Elf Fahrgeschäfte werden zu Gast sein, darunter ein 40 Meter hohes Riesenrad und ein Freefall-Tower – also ein Turm, von dem man hinabspri...