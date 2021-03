Nach dem Abbruch der Saison in der Regionalliga Nordost wegen der Corona-Pandemie rückt nun auch für FSV Union Fürstenwalde und Brandenburgligist 1. FC Frankfurt (Oder) eine Frage in den Mittelpunkt. Wie geht es im Fußball-Landespokal weiter? Das könnte zu einem fußballerischen Politikum wird. Schließlich geht es um das im Fußball so wichtige Geld und um eine nicht vorhandene Chancengleichheit zwischen den vier Regionalligisten und den vier unterklassigen Teams im noch nicht ausgespielten Viertelfinale.

Nur die Regionalligisten trainieren

Beim Landesverband müssen dafür Lösungen gefunden werden. Denn: Nur die vier im Wettbewerb vertretenen Regionalligisten – also Union Fürstenwalde, SV Babelsberg, Energie Cottbus und FSV Luckenwalde – dürfen derzeit trainieren. Der Ludwigsfelder FC (Oberliga Süd), 1. FC Frankfurt, MSV Neuruppin und Frankonia Wernsdorf (alle Brandenburgliga) müssen wegen der Corona-Beschränkungen schon seit November pausieren. Und das dürfte sich mit Blick auf die Pandemie-Lage auch in naher Zukunft nicht ändern.

1. FC Frankfurt hofft auf Ausnahmegenehmigung

Thorsten Beck vom 1. FC Frankfurt hofft auf eine Ausnahmegenehmigung von der Stadt Frankfurt (Oder), um mit seiner Mannschaft für die Viertelfinalpartie gegen Luckenwalde zumindest drei Wochen lang trainieren zu können. „Drei Wochen sind wirklich das Minimum. Dann gibt es zwar immer noch keine Chancengleichheit mit einem Regionalligisten, der schon seit Wochen trainiert. Aber uns ist natürlich bewusst, dass wir Kompromisse machen müssen. Ohne Training können wir es indes gleich sein lassen. Es bringt ja nichts, untrainiert in ein Spiel zu gehen“, erklärt der Trainer. Eine solche Ausnahmegenehmigung hält Beck für durchaus realistisch: „Man könnte sie mit regelmäßigen Corona-Tests verbinden, um das Ansteckungsrisiko beim Training zu minimieren. An den Kosten müsste sich natürlich der Verband beteiligten.“

Thorsten Beck ist Trainer bei Brandenburgligist 1. FC Frankfurt (Oder).

© Foto: Michael Benk

Union Fürstenwalde: Prämien zu gleichen Teilen auszahlen

Peter Heinrich, Sportlicher Leiter von Union Fürstenwalde, plädiert ebenfalls für eine sportliche Lösung. Um den Nicht-Regionalligisten das Training zu ermöglichen, würde auch er auf eine Teststategie setzen. „Man könnte die Mannschaften dreimal in der Woche testen“, sagt der 54-Jährige. Sollte eine sportliche Lösung aus politischen Gründen nicht möglich sein, „könnte man ja den Vorjahressieger im DFB-Pokal spielen lassen“, sagt er lachend. Wohlwissend, dass die Fürstenwalder sich im vergangenen Jahr gegen den SV Babelsberg das Endspiel gewannen. Ernsthaft setzt er auf eine salomonische Aufteilung der vom Landesverband ausgelobten Prämien. „Die Prämien sollten alle in einen Topf geworfen werden und dann an alle Vereine zu gleichen Teilen ausgezahlt werden“, sagt Heinrich.

Peter Heinrich ist Sportlicher Leiter bei Regionalligist Union Fürstenwalde.

© Foto: Uwe Wuttke

Auch Frankonia Wernsdorf plädiert für Schnelltest

Frankonia Wernsdorf ist in dieser Saison erstmals in die Brandenburgliga aufgestiegen und der kleinste Verein aller acht Viertelfinal-Teilnehmer. Gegner ist Union Fürstenwalde. „Wir sind für das Viertelfinale qualifiziert und wollen es sportlich austragen“, sagt der Sportliche Leiter Tobias Rath. Unter den aktuellen Corona-Bedingungen sei die jedoch nicht möglich. „Wir wünschen uns, dass sich der Landesverband bei der Landesregierung stark macht, dass diese Spiele möglich gemacht werden. Zum Beispiel, indem Schnelltests usw. bereitgestellt werden.“

Echtes Mannschaftstraining gab es in Wernsdorf seit November nicht mehr. Zuletzt konnten immerhin einige Einheiten kontaktfrei absolviert werden. Eine Chancengleichheit sei laut Tobias Rath aktuell nicht gegeben. Der Vorschlag von Frankonia Wernsdorf gleicht dem, der Fürstenwalder: „Wenn keine Spiele möglich sind, dann kann es nur eine solidarische Lösung für alle Vereine in finanzieller Hinsicht geben.“

Tobias Rath ist Sportlicher Leiter bei Brandenburgligist Frankonia Wernsdorf.

© Foto: FuPa Brandenburg

Doch die Zeit für den Landespokal wird immer knapper. Der Finaltag der Amateure findet in diesem Jahr am 29. Mai statt und wird wieder bundesweit in der ARD übertragen. Bis dahin müssen die Endspiel-Teilnehmer feststehen. Anschließend meldet der FLB dann den Sieger als Teilnehmer am DFB-Pokal. Geschieht das nicht, fließt auch kein Geld der ARD und von Hauptsponsor Volkswagen nach Brandenburg. Eine Verschiebung des Finaltages der Amateure wie im vergangenen Jahr in den August ist diesmal offenbar keine Option.

Brisanz ist dem Landesverband bewusst

Was sagt der Verband: „Unser Ziel ist es auch weiterhin, den Landespokal sportlich auszuspielen. Uns ist bewusst, dass am Pokal viel Geld hängt“, bekräftigt FLB-Geschäftsführerin Anne Engel. 6500 Euro schüttet der Verband für das Erreichen des Halbfinales aus. Im Finale erhält der Verlierer 14 000 Euro. Der Landespokalsieger kassiert in Summe 126 500 Euro – und darf im DFB-Pokal starten.

Der Krisenstab des FLB hat laut Anne Engel einen Vorschlag erarbeitet, mit dem sich der Vorstand bei seiner Sitzung am Montagabend befassen wird, kündigt die FLB-Geschäftsführerin an. Eigentlich sollte das Viertelfinale bereits am 14. November 2020 gespielt werden.

Anne Engel ist Geschäftsführerin des Fußball-Landesverbandes Brandenburg.

© Foto: Frank Hammerschmidt

Übrigens: Laut den Statuten könnte der Brandenburger Landesverband den Teilnehmer am DFB-Pokal auch per Losentscheid ermitteln. Selbst diese Lösung wird bei einigen Vereinen nicht ausgeschlossen. Peter Heinrich von Union Fürstenwalde macht sich dafür stark, dass der per Los ermittelte Landespokalsieger das Geld für das Erreichen der 1. Runde im DFB-Pokal dann ebenfalls in einen solidarischen Pott werfen muss. „Da käme dann auch für die Brandenburgligisten wie Wernsdorf oder Neuruppin eine erkleckliche Summe zusammen.“ Es wird in jedem Fall eine schwierige Entscheidung für den Landesverband.