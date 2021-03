Die Fußball-Regionalliga Nordost mit Union Fürstenwalde bleibt weiter in der Corona-Pause. Wann können die Spiele wieder starten? Das hängt vor allem an Entscheidungen in Berlin. NOFV-Präsident Winkler ist enttäuscht von der Politik. Und der Cottbuser Energie-Trainer Lottner hat eine große Befürchtung.