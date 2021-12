„Ich hätte nie gedacht, dass man sich so freuen kann. Ich war einfach überwältigt“, beschreibt Martin* sein Gefühl, als er das erste Mal seinen Sohn Elias im Arm hielt. 50 Zentimeter groß und 3420 Gramm schwer war der Kleine, als er am 16. Dezember im Helios Klinikum in Bad Saarow auf die W...