Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst rasen am Mittwochnachmittag zum Bahnhof in Fürstenwalde. Der Einsatz konzentriert sich jedoch nicht auf die Gleise oder das Bahnhofsgelände an sich, sondern auf die Zweigstelle des Landkreises Oder-Spree direkt daneben.

Warten auf Spezialkräfte

Im ...