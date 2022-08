Das aufgeheizte Klima in der Fürstenwalder Stadtpolitik hat Ende Mai, als die Entscheidung zur Ablehnung der Surf-Era fiel, eine scharfe Auseinandersetzung hervorgebracht: In einer Veröffentlichung auf Facebook, in einem Text und einer Karikatur, bezeichnete Kai Hamacher vom Bündnis Fürstenwalde...