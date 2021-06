Das Interesse an einer Sitzung des Ortsbeirates in Hasenfelde war so groß wie noch nie. Am Mittwochabend informierte Ortsvorsteher Ditmar Gatzmaga im Gemeindehaus über die Planungen, abgetragene Erden von der Tesla-Baustelle nach Hasenfelde zubringen und dort zu deponieren. Dieses Vorhaben sorgt s...