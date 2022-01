Wut, Trauer und Entsetzen sind es, die den Anlass der Versammlung am Ottmar-Geschke-Platz in Fürstenwalde am 27. Januar begleiten. An diesem Tag 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. In Deutschland ist es der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nati...